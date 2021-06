Stenay Stenay Meuse, Stenay NUIT DES MUSEES Stenay Stenay Catégories d’évènement: Meuse

NUIT DES MUSEES Stenay, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Stenay. NUIT DES MUSEES 2021-07-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-03 Musée de la Bière 17 Rue du Moulin

Stenay Meuse Stenay Nuit Européenne des Musées : à cette occasion, le musée de la bière de Stenay ouvre ses portes de 18h à 20h musee.biere@meuse.fr +33 3 29 80 68 78 http://www.musee-de-la-biere.com/ Ministère de la culture dernière mise à jour : 2021-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE STENAY – VAL DUNOIS

