« Musée aux clowns » : spectacle humoristique tout public par la compagnie « Née au Vent » (45 min)

Deux clowns rêvant d’être des puits de connaissance ont pris la place des médiateurs du musée ! Mais leur mémoire est une grande hotte où tout se mélange sans logique et d’où tout ressort en grand désordre… Une visite contée burlesque, joyeuse et décalée, qui offrira à toute la famille de découvrir le musée sous un nouveau jour.

Spectacle tout public à partir de 3 ans par la compagnie Née au Vent

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Ancienne livrée cardinalice transformée en hôtel particulier au XVIIe siècle. Collection de peintures provenant d’anciennes maisons religieuses de Villeneuve-lès-Avignon, dont le célèbre “Couronnement de la Vierge” d’Enguerrand Quarton.

Free entry Saturday 14 May, 18:00, 21:00

Former cardinal livery transformed into a mansion in the seventeenth century. Collection of paintings from old religious houses of Villeneuve-lès-Avignon, including the famous “Coronation of the Virgin” of Enguerrand Quarton.

Espectáculo «El museo de los payasos»

¡Dos payasos que sueñan con ser pozos de conocimiento han tomado el lugar de los mediadores del museo! Pero su memoria es una gran campana donde todo se mezcla sin lógica y de donde todo sale en gran desorden… Una visita contada burlesca, alegre y extravagante, que ofrecerá a toda la familia de descubrir el museo bajo una nueva luz.

Espectáculo público a partir de 3 años por la compañía Nacida al Viento

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00, 21:00

2 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon 30400 Villeneuve-lès-Avignon Occitanie