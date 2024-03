Nuit des musées : Soirée pyjama à la porte Saint-Michel Porte Saint-Michel Musée de Guérande Guérande, samedi 18 mai 2024.

Nuit des musées : Soirée pyjama à la porte Saint-Michel La soirée cocooning est de retour à la Porte Saint-Michel avec un seul mot d'ordre : pyjama ! Samedi 18 mai, 20h00

La soirée cocooning est de retour à la Porte Saint-Michel avec un seul mot d’ordre : pyjama !

La 20e édition de la Nuit Européenne des Musées a lieu le samedi 18 mai 2024. A cette occasion, la Porte Saint-Michel – Château-Musée de Guérande ouvre gratuitement de 20h et à minuit.

Tous de pyjamas vêtus, les Guérandais et voyageurs de passage sont invités à quitter leur canapé pour s’installer confortablement au premier étage du monument. Lové dans les coussins, sous la chaleur d’un plaid, un médiateur leur raconte les nombreuses vies de la Porte Saint-Michel, monument emblématique de la cité guérandaise.

La visite se poursuit au deuxième étage avec l’exposition temporaire Gustave Tiffoche, potier-sculpteur. Elle met à l’honneur le parcours d’un artiste, de son premier pichet jusqu’à ses œuvres uniques.

Les visiteurs pourront profiter d’une expérience unique à la lueur des bougies !

La Porte Saint-Michel est LE monument historique le plus emblématique de la cité médiévale de Guérande. Chargée de plus de 6 siècles d'Histoire, elle fut tour à tour logis-châtelet au temps des ducs de Bretagne et des rois de France, prison à la Révolution, Hôtel de Ville de 1815 à 1954 et musée à partir de 1928.

Son architecture monumentale témoigne encore aujourd’hui du prestige et de la puissance de la ville au Moyen Âge. Au cours de l’Histoire, elle fait figure de siège du pouvoir politique et devient rapidement symbole identitaire de la ville. Classée Monument historique depuis 1889, elle est le théâtre des plus grands évènements guérandais. Nombreux parkings à proximité.

