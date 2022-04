NUIT DES MUSÉES Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: 57400

Sarrebourg 57400 Le Musée du Pays de Sarrebourg se joint à la manifestation européenne “La Nuit des Musées” samedi 14 mai 2022. Entrée gratuite au Musée du Pays de Sarrebourg de 18h00 à minuit. Profitez-en pour venir découvrir ou re-découvrir les collections permanentes et temporaires du Musée du Pays de Sarrebourg. La classe, l’œuvre ! Présentation des nombreuses réalisations d’élèves inspirées par les collections du Musée. Venez découvrir la créativité de nos jeunes visiteurs. Des jeux seront également proposés toute la soirée. Renseignements au 03 87 08 08 68. reservations-parcourschagall@orange.fr +33 3 87 08 08 68 Rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg

