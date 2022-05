Nuit des Musées Salon-de-Provence, 14 mai 2022, Salon-de-Provence.

Nuit des Musées Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence

2022-05-14 19:00:00 – 2022-05-14 23:30:00 Montée Du Puech Château de l’Empéri

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Samedi 14 mai



De 19h à 23h30 – Château de l’Empéri / Maison Nostradamus



Pour la 18e édition de la Nuit des musées, les musées de la ville ouvrent gratuitement leurs portes en soirée et proposent un florilège d’animations. Rendez-vous culturel et succès populaire depuis 2005, la Nuit européenne des musées permet de vivre une expérience du musée inédite et ludique ! A cette occasion, les visiteurs pourront redécouvrir les richesses des musées de manière insolite grâce aux visites nocturnes, interludes musicaux, jeux, animations et conférence en plein air.



Programmation du Château de l’Empéri :



– La nuit aux étoiles : Michel Gourlia, de l’Astro club MJC la Barben Salon (Village des étoiles) vous propose une conférence originale en plein air, qui parlera de la nuit, du ciel, de la lune, et des étoiles … Puis quand la nuit tombera, vous pourrez peut être admirer le ciel et les étoiles à travers les télescopes déployés pour l’occasion.



– Soirée jeux « d’Antan » – de 19h à 22h30 : venez (re) découvrir des jeux traditionnels en format géant. L’équipe de la ludothèque se déplacera à cette occasion dans la grande cour du château avec ses jeux et ses animateurs afin de réunir petits et grands autour d’une même passion : le jeu et le partage.



– Petite musique de nuit – de 19h à 22h30 : au cœur même du château, le professeur de violoncelle du conservatoire de musique de Salon-de Provence, nous enchantera une bonne partie de la nuit.



– Visites de nuit : visites à la lampe torche pour voir les collections du musée autrement. Toutes lumières éteintes, vous découvrirez les œuvres qui sont exposées dans les collections du musée … et plus encore !



Si le château se racontait ! 20h30 (à partir de 4 ans) : visite « spécial jeune public » une découverte de l’histoire du château et tous ses secrets… (Sur réservation, attention places limitées)

Fais moi peur ! 22h (public famille) : visite commentées et éclairées à la lampe torche. (Sur réservation, attention places limitées)



Contact et réservation au 04 90 44 14 73 / 04 90 44 72 80 / chateau.emperi@salon-de-provence.org







Programmation de la Maison de Nostradamus



– Visite libre de la Maison de Nostradamus : un parcours muséographique de 10 tableaux retrace la vie de Michel de Nostredame, dit Nostradamus ( 1503-1566). C’est dans cette maison qu’il rédigea ses ouvrages et notamment ses fameuses prophéties.



– Présentation de livres originaux de Nostradamus : c’est dans ce lieu qu’il paracheva tous ses ouvrages. Après plus de cinq siècles, certains de ses ouvrages sont restés célèbres.



– Petits interludes en musique de 20h à 21h : une nuit des musées en musique avec des petits interludes musicaux joués par le professeur de flûte traversière du conservatoire de musique de Salon-de-Provence, accompagné de quelques élèves.



Contact et réservation au 04 90 56 64 31 / m.nostradamus@salon-de-provence.org







Pour cette édition 2022 de la « Nuit des musées » à Salon-de-Provence, deux structures d’expositions culturelles de la Ville s’associent à l’événement.



Espace Culturel Robert de Lamanon, de 19h à 23h30



Exposition « Feelings », peintures de Dominique Duchêne : Et si l’art, qui parle tant à notre sensibilité, permettait de dire l’indicible ? Dominique Duchêne souhaite partager avec le public ses émotions exprimées dans chacune de ses créations. Peinture de genre, Naturalisme, paysages, symbolisme… sont autant de « feelings » pluriels que Dominique Duchêne soumet aux « regardeurs ».



Cour des créateurs



Exposition « Microcosmes », nocturne jusqu’à 22h. Dans le cadre des Z’EXpressives, l’événement porté par l’association Salon culture au cours duquel les jeunes et les acteurs culturels se retrouvent pour une semaine d’idées foisonnantes et de performances artistiques.

Les musées de la ville ouvrent leurs portes en soirée

+33 4 90 44 72 80

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence

