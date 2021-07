Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes NUIT DES MUSÉES Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes

NUIT DES MUSÉES Sainte-Suzanne-et-Chammes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Sainte-Suzanne-et-Chammes. NUIT DES MUSÉES 2021-07-03 – 2021-07-03 Musée de l’Auditoire 7 grande Rue

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne le musée de l’Auditoire propose à ses visiteurs de se rendre au XI es, pour vivre l’époque médiévale. Mais un incident technique vient compromettre le bon déroulement de la visite… 4 sessions d’une heure. Gratuit, sur réservation. Escape Game au musée: Histo-Chrono museeauditoire@gmail.com +33 2 43 01 42 65 le musée de l’Auditoire propose à ses visiteurs de se rendre au XI es, pour vivre l’époque médiévale. Mais un incident technique vient compromettre le bon déroulement de la visite… 4 sessions d’une heure. Gratuit, sur réservation. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes Étiquettes évènement : Autres Lieu Sainte-Suzanne-et-Chammes Adresse Musée de l'Auditoire 7 grande Rue Ville Sainte-Suzanne-et-Chammes lieuville 48.09775#-0.34939