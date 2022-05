Nuit des musées Saint-Pol-sur-Ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise Catégorie d’évènement: Saint-Pol-sur-Ternoise

Nuit des musées Saint-Pol-sur-Ternoise, 10 mai 2022, Saint-Pol-sur-Ternoise. Nuit des musées rue Oscar Ricque Saint-Pol-sur-Ternoise

–

rue Oscar Ricque Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais Saint-Pol-sur-Ternoise Pour la 17ème édition de la Nuit Européenne des Musées, la municipalité vous donne rendez-vous à 16h30 au Musée Municipal Danvin pour une découverte artistique originale où la peinture, la sculpture, l’archéologie se mêleront à la musique et à la danse avec l’association de la Troupe Academy Ballet. Les collections du musée au cœur des danseurs et de leurs évolutions vous parleront différemment. Nous vous y attendons nombreux ! Le musée municipal Bruno Danvin regroupe des tableaux, des sculptures, des bronzes d’art moderne, des faïences ainsi qu’une section consacrée à l’archéologie installée depuis 1991. Plusieurs lithographies proviennent des legs du baron Alphonse de ROTHSCHILD en novembre 1899.

La section lapidaire présente quant à elle la statue de Saint-Jean provenant du site du Château Neuf de Saint-Pol, les statues et pierres sculptées de l’ancienne église détruite en 1944, des pierres sculptées de grès des XVII° et XVIII° siècles.

La collection d’archéologie est riche d’objets retrouvés entre autres sur le site de la nécropole de Magnicourt-en-Comté : hache à dos, scramasaxes, fers de lance, plaques boucles en fer damasquiné, fibules rondes estampées, céramiques… L’entrée est gratuite. Le musée est ouvert le samedi 14 mai de 14h30 à 18h30. c.camus@saintpolsurternoise.fr Pour la 17ème édition de la Nuit Européenne des Musées, la municipalité vous donne rendez-vous à 16h30 au Musée Municipal Danvin pour une découverte artistique originale où la peinture, la sculpture, l’archéologie se mêleront à la musique et à la danse avec l’association de la Troupe Academy Ballet. Les collections du musée au cœur des danseurs et de leurs évolutions vous parleront différemment. Nous vous y attendons nombreux ! Le musée municipal Bruno Danvin regroupe des tableaux, des sculptures, des bronzes d’art moderne, des faïences ainsi qu’une section consacrée à l’archéologie installée depuis 1991. Plusieurs lithographies proviennent des legs du baron Alphonse de ROTHSCHILD en novembre 1899.

La section lapidaire présente quant à elle la statue de Saint-Jean provenant du site du Château Neuf de Saint-Pol, les statues et pierres sculptées de l’ancienne église détruite en 1944, des pierres sculptées de grès des XVII° et XVIII° siècles.

La collection d’archéologie est riche d’objets retrouvés entre autres sur le site de la nécropole de Magnicourt-en-Comté : hache à dos, scramasaxes, fers de lance, plaques boucles en fer damasquiné, fibules rondes estampées, céramiques… L’entrée est gratuite. Le musée est ouvert le samedi 14 mai de 14h30 à 18h30. rue Oscar Ricque Saint-Pol-sur-Ternoise

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Pol-sur-Ternoise Autres Lieu Saint-Pol-sur-Ternoise Adresse rue Oscar Ricque Ville Saint-Pol-sur-Ternoise lieuville rue Oscar Ricque Saint-Pol-sur-Ternoise

Nuit des musées Saint-Pol-sur-Ternoise 2022-05-10 was last modified: by Nuit des musées Saint-Pol-sur-Ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise 10 mai 2022

Saint-Pol-sur-Ternoise