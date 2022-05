NUIT DES MUSÉES Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel Meuse Ouverture exceptionnelle et gratuite des sites suivants jusqu’à 22h : Musée d’art sacré – exposition sur “Prémontré fêtes ses 900ans”

Bibliothèque bénédictine –

Exposition “Le Saillant de Saint-Mihiel 1914-1918, de l’occupation à la libération” à l’ancien tribunal Rue du Palais de Justice Complexe culturel Saint-Mihiel

