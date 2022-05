Nuit des musées Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Nuit des musées Saint-Maixent-l’École, 14 mai 2022, Saint-Maixent-l'École. Nuit des musées Musée du Sous-officier Avenue de l’École Militaire Saint-Maixent-l’École

2022-05-14 – 2022-05-14 Musée du Sous-officier Avenue de l’École Militaire

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Le musée ouvre ses portes le samedi 14 mai pour la nuit européenne des musées. De 14h à minuit, venez explorez sous un angle différent les collections et le parcours du musée. Le musée ouvre ses portes le samedi 14 mai pour la nuit européenne des musées. De 14h à minuit, venez explorez sous un angle différent les collections et le parcours du musée. +33 5 49 76 85 31 Le musée ouvre ses portes le samedi 14 mai pour la nuit européenne des musées. De 14h à minuit, venez explorez sous un angle différent les collections et le parcours du musée. Nuit des musées

Musée du Sous-officier Avenue de l’École Militaire Saint-Maixent-l’École

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Saint-Maixent-l'École Adresse Musée du Sous-officier Avenue de l'École Militaire Ville Saint-Maixent-l'École lieuville Musée du Sous-officier Avenue de l'École Militaire Saint-Maixent-l'École Departement Deux-Sèvres

Nuit des musées Saint-Maixent-l’École 2022-05-14 was last modified: by Nuit des musées Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École 14 mai 2022 Deux-Sèvres Saint-Maixent-l'École

Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres