Nuit des Musées : Projection – rencontre en présence de Enki Bilal autour de son film “Cinémonstre” Musée de l’Homme, 14 mai 2022 20:00, Paris.

Nuit des musées Nuit des Musées : Projection – rencontre en présence de Enki Bilal autour de son film “Cinémonstre” Musée de l’Homme Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Véritable ovni cinématographique, le film est un montage d’images des trois longs-métrages de science-fiction réalisés par l’artiste entre 1989 et 2004.

Véritable ovni cinématographique, le film est un montage d’images des trois longs-métrages de science-fiction réalisés par l’artiste entre 1989 et 2004. A travers ses visions fantasmées et prophétiques, Enki Bilal déconstruit et reconstruit un nouveau récit imaginaire à 30 ans d’intervalle, qui fait écho à son oeuvre artistique et les thématiques de l’exposition “Aux frontières de l’humain”.

Extraits des films :

– Bunker Palace Hotel (1989) avec Jean-Louis Trintignant et Carole Bouquet

– Tykho Moon (1996) avec Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, July Delpy, Richard Bohringer

– Immortel, ad Vitam (2004) avec Linda Hardy, Charlotte Rampling, Thomas Kretschmann.

http://www.museedelhomme.fr/

Free entry within the limits of available places Saturday 14 May, 20:00

hearing impairment

Verdadero ovni cinematográfico, la película es un montaje de imágenes de los tres largometrajes de ciencia ficción realizados por el artista entre 1989 y 2004. A través de sus visiones fantasiosas y proféticas, Enki Bilal deconstruye y reconstruye un nuevo relato imaginario con 30 años de diferencia, que se hace eco de su obra artística y de los temas de la exposición “En las fronteras del ser humano”.

Extractos de las películas:

Bunker Palace Hotel (1989) con Jean-Louis Trintignant y Carole Bouquet

Tykho Moon (1996) con Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, July Delpy, Richard Bohringer

Immortel, ad Vitam (2004) con Linda Hardy, Charlotte Rampling, Thomas Kretschmann.

Entrada libre dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 20:00

17 place du Trocadéro 75016 Paris 75116 Paris Île-de-France