Nuit des Musées : Projection – rencontre en présence de Enki Bilal autour de son film “Cinémonstre” Musée de l’Homme, 14 mai 2022, Paris.

Véritable ovni cinématographique, le film est un montage d’images des trois longs-métrages de science-fiction réalisés par l’artiste entre 1989 et 2004. A travers ses visions fantasmées et prophétiques, Enki Bilal déconstruit et reconstruit un nouveau récit imaginaire à 30 ans d’intervalle, qui fait écho à son oeuvre artistique et les thématiques de l’exposition “Aux frontières de l’humain”. Extraits des films : – Bunker Palace Hotel (1989) avec Jean-Louis Trintignant et Carole Bouquet – Tykho Moon (1996) avec Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, July Delpy, Richard Bohringer – Immortel, ad Vitam (2004) avec Linda Hardy, Charlotte Rampling, Thomas Kretschmann.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

