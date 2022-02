Nuit des musées : pour les enfants ! Musée archéologique départemental de Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Musée archéologique départemental de Jublains, le samedi 14 mai à 18:00

Cette année, le musée archéologique départemental de Jublains dédie sa Nuit des musées aux enfants : ateliers créatifs, parcours découverte des collections et visite nocture à la lampe torche (pour ceux qui n’ont pas peur !), il y en a pour tous les goûts !

Atelier lampe à huile sur inscription préalable (places limitées; Autres animations et visite en accès libre.

Une nuit des musées spéciale jeune public à Jublains, trop bien ! Venez en famille découvrir les collections archéologiques et participer aux ateliers. Musée archéologique départemental de Jublains 13 Rue de la Libération 53160 Jublains, Mayenne, Pays de la Loire Jublains Mayenne

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

