Nuit des musées Nuit des Musées – Parcours-découverte ” Dress Code bleu” Musée d’art sacré du Gard Samedi 14 mai, 21h00 Entrée libre

« Dress code bleu ! » – Le bleu dans les collections du musée d’art sacré : parcours découverte sur la couleur bleue à travers les collections

“Dress Code Bleu”

Ce soir, le bleu est à l’honneur au musée d’art sacré ! Du masque africain Idoma à la figure de la Vierge, en passant par le maillot de football de Fabien Barthez, la couleur préférée des Français est partout dans les collections… Orienté par nos médiatrices culturelles et muni d’un livret, partez à la découverte du bleu, de ses symboles, usages et significations, à travers les représentations vestimentaires présentes dans les œuvres du musée. Et pour rester dans le thème, nous vous invitons à venir habillé… en bleu !

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Maison de marchands de la Vallée du Rhône avec ses décors peints des XIVème et XVème siècles. Approche culturelle de l’art sacré.

http://www.musees.gard.fr http://www.facebook/museegard30

Free entry Saturday 14 May, 21:00

Traders’ house of the Valley of the Rhône with its decorations(sets) painted by the XIVth and XVth centuries. Cultural approach of sacred art.

“Vestido Código Azul”

¡Esta noche, el azul está en el Museo de Arte Sagrado! Desde la máscara africana Idoma hasta la figura de la Virgen, pasando por la camiseta de fútbol de Fabien Barthez, el color favorito de los franceses está en todas las colecciones… Orientado por nuestras mediadoras culturales y provisto de un librito, descubra el azul, sus símbolos, usos y significados, a través de las representaciones vestimentarias presentes en las obras del museo. Y para seguir en el tema, te invitamos a venir vestido… en azul!

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 21:00

2 rue Saint-Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit 30130 Pont-Saint-Esprit Occitanie