Parc archéologique des roches gravées, le samedi 14 mai à 18:30

visite nocture. Se munir d’une lampe torche.

Entrée guidée, gratuite et réservation obligatoire

visite contée avec Monsieur Raphaël ANNEROSE (dit FAYO) Parc archéologique des roches gravées Quartier Bord de mer, 97114 Trois-Rivières, Guadeloupe, Guadeloupe, France Trois-Rivières Guadeloupe

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T20:30:00

