Nuit des musées : ouverture exceptionnelle de la médiathèque Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Nuit des musées : ouverture exceptionnelle de la médiathèque Craponne-sur-Arzon, 14 mai 2022, Craponne-sur-Arzon. Nuit des musées : ouverture exceptionnelle de la médiathèque Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon

2022-05-14 17:30:00 17:30:00 – 2022-05-14 20:30:00 20:30:00 Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Dans le cadre de la Nuit des Musées, ouverture exceptionnelle de l’exposition “Le Pont des Arts” et session micro-folie + jeux à la médiathèque. Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Ville Craponne-sur-Arzon lieuville Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Departement Haute-Loire

Nuit des musées : ouverture exceptionnelle de la médiathèque Craponne-sur-Arzon 2022-05-14 was last modified: by Nuit des musées : ouverture exceptionnelle de la médiathèque Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 14 mai 2022 Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire