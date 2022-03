Nuit des Musées Neufchâtel-en-Bray, 14 mai 2022, Neufchâtel-en-Bray.

Nuit des Musées Neufchâtel-en-Bray

2022-05-14 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-14 23:00:00 23:00:00

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Neufchâtel-en-Bray

– Visite des collections permanentes de 17h à 23h.

– Conférence à 20h30 : Si la Seconde Guerre mondiale a fait des ravages dans notre région, la Révolution française de 1789 n’a pas non plus épargné notre patrimoine brayon. Chaque époque a eu ses vagues de destructions et de constructions. Grâce à des passionnés d’histoire, à des collectionneurs, à des amoureux d’architecture, certains éléments de notre patrimoine disparu ont survécu en images. On n’a jamais autant restauré qu’aujourd’hui, il n’y a jamais eu autant d’émissions télévisées consacrées au patrimoine, mais il faut rester sur ses gardes. La conférence proposée ce samedi 14 mai vous livrera quelques secrets d’histoire.

– Suivie de la vente et de la dédicace du tome 4 « La Boutonnière de Bray » de la Société d’Histoire du Pays de Bray (SHPB) normand et picard.

+33 2 32 97 53 00

