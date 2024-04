NUIT DES MUSÉES / Muséum d’Orléans Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, samedi 18 mai 2024.

NUIT DES MUSÉES / Muséum d'Orléans La Nuit des musées est l'occasion de découvrir les musées autrement au travers de leur programmation mais aussi tout simplement de visiter les collections et expositions gratuitement. Samedi 18 mai, 19h00 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)

Avec le réseau des médiathèques d’Orléans et le duo Bande sonore et platine diamant

Visites musicales

Vivez une expérience unique : une soirée spéciale sous l’angle des sens, avec une visite en musique. Embarquez dans un blind test à paillettes autour des thématiques du MOBE, en compagnie de nos deux maitresses de cérémonie hors pair, les fameuses Claire Shazam et Djette Raoult. Profitez-en pour développer votre sens du bon goût musical… ou pas !

Au 4Tiers de 20h à minuit

Visites nocturnes

Tout au long du parcours, une playlist « Nature » vous accompagne, vous immergeant dans l’univers des animaux nocturnes, de la pleine nuit qui voit se développer une vie fourmillante d’activités lorsque nous humains dormons. Des lampes torches vous seront proposées pour une visite en mode nuit !

Ateliers « 5 sens et botanique »

Venez aiguiser vos sens au contact des plantes : elles peuvent avoir un goût, une odeur, une texture particulière et même parfois émettre des sons ! Mais d’où viennent ces particularités ? Saurez-vous reconnaître ces plantes ? Éveillez vos sens, c’est à vous de jouer !

De 19h30 à 21h30 et de 22h à 23h30

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05

