**Le Musée national de l’assurance maladie** vous propose une visite libre (sans réservation) de son exposition permanente de 18h30 à 20h30. Une visite contée est organisée à 20h30 avec la Cie du Sûr Saut et son spectacle La Solidarité en héritage. +d’infos et résa : 05 56 11 55 18 [contact@musee-assurance-maladie.fr](mailto:contact@musee-assurance-maladie.fr) [www.musee-assurance-maladie.fr](http://www.musee-assurance-maladie.fr) **Le Musée des Amis du Vieux Lormont** est ouvert de 18h à 22h et vous invite à découvrir ses collections. Tout public. Entrée libre. + d’infos : 05 56 06 35 60 / [Facebook](https://www.facebook.com/profile.php?id=100009276126187) Le Musée national de l’assurance maladie et le Musée des Amis du Vieux Lormont vous ouvrent ses portes ! Musée national de l’Assurance Maladie 10 route de Carbon-Blanc 33310 Lormont Lormont Carriet Gironde

