Nuit des musées, Musée Jeanne d’Aboville La Fère, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Fère.

Nuit des musées, Musée Jeanne d’Aboville 2021-07-03 17:30:00 – 2021-07-03 22:30:00

La Fère Aisne La Fère

Dans le cadre de la Nuit des Musées, événement national qui a lieu traditionnellement en mai mais décalé à cause du contexte sanitaire, le musée Jeanne d’Aboville de La Fère va proposer une ouverture exceptionnelle en nocturne le 3 juillet 2021.

Le public est invité à aller à la rencontre des tableaux nouvellement restaurés ou sortis des réserves ou encore explorer la collection archéologique.

Visites de l’exposition Instants suspendus, regards sur la nature morte

Les guides du musée proposeront une visite découverte consacrée à l’exposition Instants suspendus, qui met en avant les natures mortes de nourriture. Cette visite d’une demi-heure environ sera l’occasion de découvrir les différents mets représentés dans les natures mortes, entre le XVIIe et le XIXe siècle au prisme de l’identification scientifique des espèces en abordant à la fois leur symbolique et leur usage culinaire.

En bref :

Ouverture en visite libre du musée de 17h30 à 22h30

Visites guidées à 18h, 19h, 20h et 21h.

+33 3 23 56 71 91 http://mjaboville-lafere.fr/

Dans le cadre de la Nuit des Musées, événement national qui a lieu traditionnellement en mai mais décalé à cause du contexte sanitaire, le musée Jeanne d’Aboville de La Fère va proposer une ouverture exceptionnelle en nocturne le 3 juillet 2021.

Le public est invité à aller à la rencontre des tableaux nouvellement restaurés ou sortis des réserves ou encore explorer la collection archéologique.

Visites de l’exposition Instants suspendus, regards sur la nature morte

Les guides du musée proposeront une visite découverte consacrée à l’exposition Instants suspendus, qui met en avant les natures mortes de nourriture. Cette visite d’une demi-heure environ sera l’occasion de découvrir les différents mets représentés dans les natures mortes, entre le XVIIe et le XIXe siècle au prisme de l’identification scientifique des espèces en abordant à la fois leur symbolique et leur usage culinaire.

En bref :

Ouverture en visite libre du musée de 17h30 à 22h30

Visites guidées à 18h, 19h, 20h et 21h.

Aboville

dernière mise à jour : 2021-06-22 par