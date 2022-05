Nuit des musées Musée Faure, 14 mai 2022, Aix-les-Bains.

Nuit des musées

Musée Faure, le samedi 14 mai à 18:00

Les visiteurs sont invités à déambuler dans les collections du musée Faure où des guides seront présents. “La classe, l’oeuvre!”, opération nationale : de jeunes guides issus des classe de CE2 et CM1 d’Aix-les-Bains des écoles de Marlioz et de St Simond exposeront le fruit de leur travail, réalisé au cours d’ateliers de gravure menés au musée par l’artiste Lucy Watts ce printemps. L’occasion d’un regard croisé avec le thème de Molière exploré par le Conservatoire de musique et d’art dramatique d’Aix-les-Bains dans le cadre de la quinzaine Molière, puisque ces oeuvres en illustreront la communication. Autre évènement au musée Faure : Un collectif d’étudiants de l’école d’art d’Annecy (ESAAA) sera présent pour évoquer le travail réalisé dans la salle Rodin du 2e étage, en partant de la collection du musée à la fois, des sculptures et des dessins/aquarelles de Rodin, en se focalisant sur la variété de techniques présentes (originaux de la main de l’artiste et divers multiples, allant du moulage à l’édition en bronze) et du rapport au corps en mouvement, de la danse de son temps (Loie Fuller, Isadora Duncan, Anako) qui a beaucoup inspiré le sculpteur.

Entrée libre

Les visiteurs sont invités à déambuler dans les collections du musée Faure où des guides seront présents.

Musée Faure 10 boulevard des côtes, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00