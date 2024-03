Nuit des Musées Musée et sites archéologiques de l’Alsace Bossue- La Villa Dehlingen, samedi 18 mai 2024.

Nuit des Musées Le musée vous ouvre ses portes toute la soirée pour la Nuit européenne des musées. Une occasion de découvrir ou redécouvrir les collections archéologiques à la tombée de la nuit ! Samedi 18 mai, 19h00 Musée et sites archéologiques de l’Alsace Bossue- La Villa Gratuit – sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Le musée vous ouvre ses portes toute la soirée pour la Nuit européenne des musées. Une occasion de découvrir ou redécouvrir les collections archéologiques à la tombée de la nuit !

Musée et sites archéologiques de l’Alsace Bossue- La Villa 5 rue de l’Eglise 67430 DEHLINGEN Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est 03 88 01 84 60 https://www.cip-lavilla.fr/ https://www.facebook.com/LaVillaArcheoAlsaceBossue La Villa vous invite à la découverte de l’histoire d’une ferme du Nord-Est de la Gaule. Pas à pas suivez le travail des archéologues pour comprendre comment ils mettent au jour et restituent le passé.

Les espaces d’accueil et d’expositions ont pris place au coeur de la commune de Dehlingen dans un bâtiment BBC qui fait dialoguer un logis du 17e siècle et une extension contemporaine en pisé, technique millénaire de construction en terre.

Après la visite du centre d’interprétation, vous êtes invité à poursuivre votre découverte en empruntant l’un des quatre sentiers thématiques qui à travers prés et vergers vous mèneront au site archéologique d’une villa gallo-romaine. accès en voiture, parkings, ascenseur dans le musée

© Yvon Meyer