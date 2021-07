Souvigny Souvigny Allier, Souvigny Nuit des musées Musée et jardin du prieuré de Souvigny Souvigny Souvigny Catégories d’évènement: Allier

Nuit des musées Musée et jardin du prieuré de Souvigny Souvigny, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Souvigny. Nuit des musées Musée et jardin du prieuré de Souvigny 2021-07-03 – 2021-07-03 Place Aristide Briand Musée et Jardin du Prieuré de Souvigny

Souvigny Allier Le musée de Souvigny ouvrira ses portes gratuitement de 20h30 à 22h30 proposant un programme revisité mêlant animations dynamiques et conviviales. musee.souvigny@wanadoo.fr +33 4 70 43 99 75 http://www.ville-souvigny.com/Musee/index.html dernière mise à jour : 2021-06-29 par

