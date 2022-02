Nuit des musées Musée du tabac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Nuit des musées Musée du tabac, 14 mai 2022, Bergerac. Nuit des musées

Musée du tabac, le samedi 14 mai à 19:00

Comme chaque année, les élèves ont été nombreux à fréquenter le musée. Dans le cadre de l’opération “La Classe, l’oeuvre” c’est la classe de cp/ce1 de l’école René Desmaison de Bergerac qui organise une visite guidée inédite ! Leur enseignante Sophie Depierre et la médiatrice du musée sont très confiantes, ils sont forts les petits guides !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Visite guidée par des élèves Musée du tabac Place du feu, 24100, Bergerac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Bergerac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Musée du tabac Adresse Place du feu, 24100, Bergerac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Ville Bergerac lieuville Musée du tabac Bergerac Departement Dordogne

Musée du tabac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Nuit des musées Musée du tabac 2022-05-14 was last modified: by Nuit des musées Musée du tabac Musée du tabac 14 mai 2022 Bergerac Musée du Tabac Bergerac

Bergerac Dordogne