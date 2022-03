Nuit des Musées : Musée du Jouet de La Ferté-Macé La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Nuit des Musées : Musée du Jouet de La Ferté-Macé La Ferté Macé, 14 mai 2022, La Ferté Macé.

2022-05-14 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-14 22:00:00 22:00:00

Dans le cadre de la nuit des musées, le musée du jouet ouvrira ses portes gratuitement pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir la collection des jouets de 1860 à 1960

