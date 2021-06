Lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille, Nord Nuit des Musées ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Nuit des Musées ! Musée d’histoire naturelle de Lille, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lille. Nuit des Musées !

Musée d’histoire naturelle de Lille, le samedi 3 juillet à 18:00

Venez découvrir la chorale « La Grande Barrière de Chorale » et profitez d’une visite inoubliable des lieux uniquement à la lueur de vos lampes de poches et de vos téléphones. **_Déroulé de la soirée :_** Dès 18h : visite du musée et de l’expo 20h – 21h30 : « La Grande Barrière de Chorale » 21h30 – 00h : Visite à la lampe torche

Gratuit – sans réservation

Dinosaures, mammifères et momies du musée prennent-ils vie à la tombée du jour ? Venez le découvrir pendant la nuit des musées ! Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Ville Lille lieuville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille