Nuit des musées Musée des traditions et de l’histoire de biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Nuit des musées Musée des traditions et de l’histoire de biscarrosse, 14 mai 2022, Biscarrosse. Nuit des musées

Musée des traditions et de l’histoire de biscarrosse, le samedi 14 mai à 19:30 Entrée llibre

Visite libre, animations, quizz à l’intérieur du musée Musée des traditions et de l’histoire de biscarrosse 216, rue Louis Bréguet, Biscarrosse, Landes, Nouvelle-Aquitaine Biscarrosse Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Musée des traditions et de l'histoire de biscarrosse Adresse 216, rue Louis Bréguet, Biscarrosse, Landes, Nouvelle-Aquitaine Ville Biscarrosse lieuville Musée des traditions et de l'histoire de biscarrosse Biscarrosse Departement Landes

Musée des traditions et de l'histoire de biscarrosse Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Nuit des musées Musée des traditions et de l’histoire de biscarrosse 2022-05-14 was last modified: by Nuit des musées Musée des traditions et de l’histoire de biscarrosse Musée des traditions et de l'histoire de biscarrosse 14 mai 2022 Biscarrosse Musée des traditions et de l'histoire de biscarrosse Biscarrosse

Biscarrosse Landes