Réinstallé en 1990 sur deux niveaux, dans un bâtiment municipal réaménagé rue des Dôdanes, qu'il partage avec une des antennes thématiques de l'Écomusée de la Bresse bourguignonne (l'imprimerie du Journal l'Indépendant), le musée municipal bénéficie d'importantes donations, en particulier, celles des fonds Lenoir, Duriez, Bouchard et James et plus récemment, plusieurs donateurs, André Biard, Hélène Villetard de Laguérie et Suzanne Nicolas ont permis au musée d'étoffer ses collections de dessins de grands maîtres et de toiles de Louis Thibaudet.

Visites flash du musée

La visite portera sur l’évolution de la notion de héros et de l’Antiquité à nos jours. Au cours de la visite, il sera possible de découvrir des tableaux et des objets du parcours permanent du musée des Beaux-arts et des réserves faisant écho à cette notion.

Visite flash à 20h, 21h et 22h.

Livret-jeux pour les enfants

Observer, chercher, jouer sont les défis proposés à nos jeunes visiteurs. À l’aide d’un livret-jeux, les enfants découvrent l’art et le musée différemment.

