Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le samedi 14 mai à 19:00

### A l’occasion de cette nouvelle nuit des musées, le MDR&D vous propose une plongée originale dans ses collections et expositions. **Atelier – Quand la propagande s’affiche** _jeune public 8 – 12 ans | 19h30 – 22h30 en continu_ Les affiches sont riches de sens, de symboles, des messages qu’elles veulent faire passer. Apprenez à les décrypter, et reproduisez une affiche avec votre propre message. **Visites flashs – Exposition temporaire Beate & Serge Klarsfeld. Les combats de la mémoire (1968 – 1978)** _Tout public | 19h30 – 20h30 – 21h30 – 22h30_ Avant sa fermeture, nous vous invitons à découvrir le couple Klarsfeld et leurs combats à travers des photographies de l’exposition. Une exposition du Mémorial de la Shoah **Visites flashs – Exposition permanente** _Tout public | 20h – 21h – 22h_ Découvrez le parcours de la résistante Paule Curvale, dont la tenue de déportée est nouvellement exposée. **Visites commentées – “La Marianne du musée”** _Tout public | 20h30 – 21h30_ On vous révèle les secrets d’une sculpture emblématique du musée qui en recèle plus d’un…

Gratuit, entrée libre

Programme Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

