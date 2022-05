Nuit des musées – Musée de l’imprimerie à Louhans -Châteaurenaud Louhans, 14 mai 2022, Louhans.

Nuit des musées – Musée de l’imprimerie à Louhans -Châteaurenaud Musée de l’imprimerie 29, Rue des Dôdanes Louhans

2022-05-14 – 2022-05-14 Musée de l’imprimerie 29, Rue des Dôdanes

Louhans Saône-et-Loire Louhans

EUR L’atelier renaît le temps de la Nuit des Musées. Avec Pierre Gauthey, imprimeur à la retraite, visitez et assistez à la remise en route des presses et machines. Après avoir observés une démonstration, les plus jeunes visiteurs imprimeront à leur tour une impression souvenir.

Livret-jeux pour les enfants : Observer, chercher, jouer sont les défis proposés à nos jeunes visiteurs. À l’aide d’un livret-jeux, les enfants découvrent Gutenberg et les débuts de l’imprimerie.

Carte blanche aux petits Bressans

« L’Indépendant 2.0 à la une »

Quoi de mieux qu’un musée de l’imprimerie pour permettre à des élèves de comprendre la conception d’une information, le travail d’un journaliste et la création d’une ligne éditoriale ? L’Écomusée l’a bien compris et a proposé aux collégiens de Saint-Germain-du-Bois un projet au musée de l’imprimerie permettant des rencontres avec les journalistes du journal L’Indépendant du Louhannais, la découverte de l’histoire des médias ou encore de la presse locale. Les collégiens se sont essayés eux-mêmes au journalisme en produisant plusieurs podcasts qu’ils vous présenteront avec fierté pendant cette exposition.

« Créons comme Gutenberg »

Rassembler l’ensemble des écoliers de maternelle et primaire de l’école de Châteaurenaud autour d’un même projet ? C’est le défi que se sont lancés l’Écomusée et la direction de l’école autour du thème de la typographie. Faire découvrir aux jeunes publics l’impact de l’invention de l’imprimerie dans nos sociétés,découvrir la variété des typographies d’écriture, produire collectivement une affiche publicitaire, voici un petit aperçu du déroulé de cette belle aventure collective. Elle se termine avec la présentation de cette exposition, où les écoliers vous dévoilent toutes leurs créations graphiques réalisées pendant ce projet.

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 http://www.ecomusee-bresse71.fr/

L’atelier renaît le temps de la Nuit des Musées. Avec Pierre Gauthey, imprimeur à la retraite, visitez et assistez à la remise en route des presses et machines. Après avoir observés une démonstration, les plus jeunes visiteurs imprimeront à leur tour une impression souvenir.

Livret-jeux pour les enfants : Observer, chercher, jouer sont les défis proposés à nos jeunes visiteurs. À l’aide d’un livret-jeux, les enfants découvrent Gutenberg et les débuts de l’imprimerie.

Carte blanche aux petits Bressans

« L’Indépendant 2.0 à la une »

Quoi de mieux qu’un musée de l’imprimerie pour permettre à des élèves de comprendre la conception d’une information, le travail d’un journaliste et la création d’une ligne éditoriale ? L’Écomusée l’a bien compris et a proposé aux collégiens de Saint-Germain-du-Bois un projet au musée de l’imprimerie permettant des rencontres avec les journalistes du journal L’Indépendant du Louhannais, la découverte de l’histoire des médias ou encore de la presse locale. Les collégiens se sont essayés eux-mêmes au journalisme en produisant plusieurs podcasts qu’ils vous présenteront avec fierté pendant cette exposition.

« Créons comme Gutenberg »

Rassembler l’ensemble des écoliers de maternelle et primaire de l’école de Châteaurenaud autour d’un même projet ? C’est le défi que se sont lancés l’Écomusée et la direction de l’école autour du thème de la typographie. Faire découvrir aux jeunes publics l’impact de l’invention de l’imprimerie dans nos sociétés,découvrir la variété des typographies d’écriture, produire collectivement une affiche publicitaire, voici un petit aperçu du déroulé de cette belle aventure collective. Elle se termine avec la présentation de cette exposition, où les écoliers vous dévoilent toutes leurs créations graphiques réalisées pendant ce projet.

Musée de l’imprimerie 29, Rue des Dôdanes Louhans

dernière mise à jour : 2022-04-19 par