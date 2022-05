Nuit des musées – Musée d’Archéologie nationale et son domaine Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Nuit des musées – Musée d’Archéologie nationale et son domaine Saint-Germain-en-Laye, 14 mai 2022, Saint-Germain-en-Laye. Nuit des musées – Musée d’Archéologie nationale et son domaine Place Charles de Gaulle Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

2022-05-14 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-14 20:15:00 20:15:00 Place Charles de Gaulle Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Saint-Germain-en-Laye Yvelines Restitution du projet PACTE « Chasseurs de geste / façonneurs d’images » du collège Debussy de Saint-Germain-en-Laye. Place Charles de Gaulle Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

