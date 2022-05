Nuit des musées Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Nuit des musées Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, 21 mai 2022, Genève. Nuit des musées

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, le samedi 21 mai à 18:00

La Nuit des Musées fait son grand retour en ville de Genève avec ses 25 institutions participantes! Sur le thème de la transformation, le Musée Ariana vous invite à poser un nouveau regard sur ses collections par le biais d’ateliers, de performances et de visites spécialement créés pour l’occasion. Laissez le musée se transformer sous vos yeux le temps d’une soirée d’exception. Plus d’infos : [La Nuit des Musées Genève](https://nuitdesmusees-geneve.ch/) La Nuit des musées fait son grand retour dans la ville de Genève après 2 ans d’absence. Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Adresse Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Ville Genève lieuville Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève

Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Nuit des musées Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre 2022-05-21 was last modified: by Nuit des musées Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre 21 mai 2022 genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève

Genève