Samedi 3 juillet 2021 17e Nuit Européenne des Musées Rémy Provost, interprète et musicien, vous proposera un moment musical à partir de 19h30 : chansons traditionnelles du Nivernais sur les mariniers de Loire et les objets du passé ! Porte du Croux 58000 Nevers 19h30-20h45 Entrée libre

