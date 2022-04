Nuit des musées Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Nuit des musées Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour Marcigny

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 21:00:00

La nuit des musées sera l'occasion de re-découvrir le musée et le bâtiment exceptionnel du musée de la tour du Moulin, au crépuscule. Au 2e étage, seront installées dans le cadre du projet " La classe, L'œuvre !" les œuvres réalisées par une classe de l'école Sainte-Véraise de Marcigny. musee.tourdumoulin@gmail.com +33 3 85 25 37 05 http://www.tour-du-moulin.fr/

