Nuit des musées Marcigny, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Marcigny.

Nuit des musées 2021-07-03 17:00:00 – 2021-07-03 22:00:00 Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour

Marcigny Saône-et-Loire Marcigny

EUR La nuit des musées sera l’occasion d’inaugurer l’exposition temporaire du Musée de la Tour du Moulin. Découvrez l’œuvre céramique de Gaëlle Buchaudon. Calligraphe et céramiste, installée en Saône-et-Loire et travaillant plus particulièrement le grès. Ses décors ont peu à peu évolués de la calligraphie vers les végétaux et les fleurs pour vêtir ses pièces. La même délicatesse et expression libre se retrouvent dans ses pièces décoratives ou utilitaires.

musee.tourdumoulin@gmail.com +33 3 85 25 37 05 http://www.tour-du-moulin.fr/

La nuit des musées sera l’occasion d’inaugurer l’exposition temporaire du Musée de la Tour du Moulin. Découvrez l’œuvre céramique de Gaëlle Buchaudon. Calligraphe et céramiste, installée en Saône-et-Loire et travaillant plus particulièrement le grès. Ses décors ont peu à peu évolués de la calligraphie vers les végétaux et les fleurs pour vêtir ses pièces. La même délicatesse et expression libre se retrouvent dans ses pièces décoratives ou utilitaires.