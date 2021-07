Loupian Loupian Hérault, Loupian NUIT DES MUSÉES Loupian Loupian Catégories d’évènement: Hérault

Loupian

NUIT DES MUSÉES Loupian, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Loupian. NUIT DES MUSÉES 2021-07-03 – 2021-07-03

Loupian Hérault Au programme de l’événement : TRIBUTE TO ROMAIN GALLO

Temps fort autour de la performance avec les artistes Cécile Richard, Rémi Ucheda et Bruno Mercet dans le cadre de l’exposition Romain Gallo de Bruno Mercet.

Exposition du 19 juin au 27 septembre en partenariat avec l’espace 025 rjj Loupian.

A 18h. Entrée gratuite. VISITES « LA MOSAÏQUE ANTIQUE »

Visites commentées thématiques du site archéologique » la mosaïque antique » suivies de démonstrations sur les techniques de fabrication. De 20h à 23h, visites libres du Musée gallo-romain Villa-Loupian. Au programme de l’événement : TRIBUTE TO ROMAIN GALLO

Temps fort autour de la performance avec les artistes Cécile Richard, Rémi Ucheda et Bruno Mercet dans le cadre de l’exposition Romain Gallo de Bruno Mercet.

A 18h. Entrée gratuite. VISITES « LA MOSAÏQUE ANTIQUE »

Visites commentées thématiques villaloupian@agglopole.fr +33 4 67 18 68 18 https://patrimoine.agglopole.fr/ Au programme de l’événement : TRIBUTE TO ROMAIN GALLO

Temps fort autour de la performance avec les artistes Cécile Richard, Rémi Ucheda et Bruno Mercet dans le cadre de l’exposition Romain Gallo de Bruno Mercet.

Exposition du 19 juin au 27 septembre en partenariat avec l’espace 025 rjj Loupian.

A 18h. Entrée gratuite. VISITES « LA MOSAÏQUE ANTIQUE »

Visites commentées thématiques du site archéologique » la mosaïque antique » suivies de démonstrations sur les techniques de fabrication. De 20h à 23h, visites libres du Musée gallo-romain Villa-Loupian. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Loupian Étiquettes évènement : Autres Lieu Loupian Adresse Ville Loupian lieuville 43.44012#3.61428