Loches Indre-et-Loire La maison de famille du peintre Emmanuel Lansyer vous ouvre ses portes…

À l’occasion de la 18e nuit européenne des musées, menez l’enquête pour trouver “Le tableau mystère” ! La maison de famille du peintre Emmanuel Lansyer vous ouvre ses portes…

La maison de famille du peintre Emmanuel Lansyer vous ouvre ses portes…

À l'occasion de la 18e nuit européenne des musées, menez l'enquête pour trouver "Le tableau mystère" ! patrimoine@mairieloches.com +33 9 63 52 52 52 http://www.ville-loches.fr/

