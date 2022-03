Nuit des musées : Le musée dans tous les sens Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le samedi 14 mai à 19:00

Des installations sensorielles dans le parcours d’exposition permanente permettront de découvrir le musée et ses collections au travers des cinq sens. Objets à manipuler, odeurs évoquant l’antiquité, petites dégustations…

Entrée libre et gratuite

