NUIT DES MUSÉES Place du Centenaire Langres, samedi 18 mai 2024.

NUIT DES MUSÉES Place du Centenaire Langres Haute-Marne

Tout public

Comme chaque année pour la « Nuit des musées », les musées de Langres vous proposent de découvrir les collections à travers des visites guidées, des visites décalées et des ateliers pour petits et grands.

Le musée d’Art et d’Histoire sera ouvert jusqu’à minuit.

La Maison des Lumières sera ouverte en visite libre uniquement jusqu’à 21h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Place du Centenaire 1, place Pierre Burelle

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est accueil.musees@langres.fr

L’événement NUIT DES MUSÉES Langres a été mis à jour le 2024-04-09 par Antenne du Pays de Langres