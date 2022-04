Nuit des musées La Fabrique des savoirs, 14 mai 2022, Elbeuf.

Nuit des musées

La Fabrique des savoirs, le samedi 14 mai à 17:00

La 18e édition de la Nuit européenne des musées est un événement qui se déroule dans plus de 3 000 musées, et dans près de 30 pays européens ! À cette occasion, les musées ouvrent, le soir, gratuitement leurs portes et proposent des animations variées. Une occasion unique de découvrir les collections permanentes et expositions temporaires mises en valeur. Un programme d’éducation artistique et culturelle, « la classe, l’œuvre ! » permet ce jour-là une médiation par des scolaires. **Rendez-vous le samedi 14 mai, à la Fabrique des savoirs.** Au programme de la Nuit des musées 2022 à Elbeuf sur Seine, retrouvez des visites guidées, visites libres ou parcours à thème prévus pour redécouvrir les collections des musées. Des projections, lectures, concerts et spectacles sont également programmés à cette occasion.

Gratuit

La Fabrique des savoirs 7, cours Gambetta, Elbeuf-sur-Seine Elbeuf Seine-Maritime



