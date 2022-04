Nuit des musées Issoudun, 14 mai 2022, Issoudun.

Nuit des musées Issoudun

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14 23:00:00

Issoudun 36100 Issoudun

Le Parc a été aménagé sur les anciens emplacements des jardins, potagers et vergers de l’hospice. Ces espaces paysagers nous donnent à présent accès à un point de vue remarquable sur la rivière la Théols, le pont Saint-Paterne, la Tour blanche et sur l’architecture de la chapelle gothique.

Accessible depuis l’entrée du musée, le Parc de sculptures, d’une superficie de

5 000m², présente 18 artistes des XXe et XXIe s..

Accès au parc de sculptures en nocturne pour la NUIT DES MUSÉES.

musee@issoudun.fr +33 2 54 21 01 76 https://www.museeissoudun.tv/

© Musée Saint-Roch

Issoudun

