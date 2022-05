Nuit des Musées – Instant famille Point d’Orgue, 14 mai 2022 18:00, Marmoutier.

Jeu familial & Blind Test au Point d’Orgue !

Jeu familial de création de partitions avec un kit Lego®. Point d’Orgue te propose de jouer avec les notes et de construire ta portée musicale avec des Lego®.

Blind Test à Organum XXI ! Laisse toi entraîner dans la spirale des musiques connues, interprétées par l’Orgue. En duo, entre amis, en famille trouvez l’adversaire qui vous défira et remportez la manche. Avec Marie Walther et ses élèves organistes.

Public familial – Gratuit.

Point d’Orgue est un Centre d’Interprétation du Patrimoine (CIP) dont l’objectif est de valoriser un patrimoine alsacien exceptionnel : l’orgue.

Inauguré en octobre 2017, ce lieu innovant propose une découverte inattendue de l’orgue grâce à :

– un parcours de visite,

– Organum XXI, un instrument unique qui dévoile ce qui d’ordinaire est caché

– et une programmation variée (expositions temporaires, ateliers, concerts…).

A 15 min de Saverne et 40 min de Strasbourg en voiture. Accessible en train : gare à Saverne et ligne de bus 420 en direction de Wasselonne pour rejoindre Marmoutier. Parking situé à 400 m. Stationnement réservé pour les personnes en situation de handicap devant le site. Site accessible aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap visuel.

http://www.cip-pointdorgue.fr https://www.facebook.com/cippointdorgue/?ref=bookmarks

In 15 min de Saverne and 40 min of Strasbourg by car. Accessible(Approachable) by train: station in Saverne and bus line 420 towards Wasselonne to join Marmoutier. Parking lot located in 400 m. Car park reserved for the people in situation of disability in front of the site. Site accessible(approachable) to the people with reduced mobility and in situation of visual disability. Saturday 14 May, 18:00

Climax(Pause) is a heritage interpretation centre (CIP) objective of which is to promote an exceptional Alsatian heritage: the organ.

Inaugurated in October, 2017, this innovative place proposes an unexpected discovery of the organ thanks to:

* a route(course) of visit,

* Organum XXI, an unique(only) instrument which reveals what ordinarily is hidden

* and a various programme planning(programming) (temporary exhibitions(exposures), workshops(studios), concerts). motor impairment;psychic impairment;hearing impairment;visual impairment

Juego familiar de creación de partituras con un kit de Lego. Point d’Orgue te propone tocar con las notas y construir tu alcance musical con los Lego a.

¡Blind Test a Organum XXI! Déjate arrastrar por la espiral de las músicas conocidas, interpretadas por el Órgano. En dúo, entre amigos, en familia encuentra al adversario que te retará y gana la ronda. Con Marie Walther y sus alumnos organistas.

Público familiar – Gratis.

Sábado 14 mayo, 18:00

50 rue du couvent 67440 Marmoutier 67440 Marmoutier Grand Est