Nuit des Musées Hendaye, 13 mai 2023, Hendaye .

Nuit des Musées

Château-Observatoire Abbadia Route de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques Route de la Corniche Château-Observatoire Abbadia

2023-05-13 – 2023-05-13

Route de la Corniche Château-Observatoire Abbadia

Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Le Château Abbadia propose des visites guidées gratuites à 20h00, 20h30, 21h00 et 21h30 (recommandé de se présenter 15 minutes à l’avance).

Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes partout en France et en Europe de la tombée de la nuit jusqu’à minuit.

Visites commentées et éclairées, animations exceptionnelles donneront à vivre à un large public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Le stationnement n’est pas autorisé dans l’enceinte du Château, sauf PMR. Prévoir 10 minutes de marche depuis le parking.

Ministère de la Culture

Route de la Corniche Château-Observatoire Abbadia Hendaye

