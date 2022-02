Nuit des Musées Hendaye, 21 mai 2022, Hendaye.

Nuit des Musées Route de la Corniche Château-Observatoire Abbadia Hendaye

2022-05-21 – 2022-05-21 Route de la Corniche Château-Observatoire Abbadia

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Le Château Abbadia propose des visites guidées gratuites à 20h00, 20h30, 21h00 et 21h30 (recommandé de se présenter 15 minutes à l’avance).

Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes partout en France et en Europe de la tombée de la nuit jusqu’à minuit.

Visites commentées et éclairées, animations exceptionnelles donneront à vivre à un large public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Cette année, profitez d’un accueil musical sur place avec Madda Luzzi à l’accordéon.

Le stationnement n’est pas autorisé dans l’enceinte du Château, sauf PMR. Prévoir 10 minutes de marche depuis le parking.

dernière mise à jour : 2022-02-01 par