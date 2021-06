Granville Granville Granville, Manche Nuit des Musées Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Nuit des Musées Granville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Granville. Nuit des Musées 2021-07-03 20:00:00 – 2021-07-03 00:00:00 Place de l’Isthme Musée d’art moderne Richard Anacréon

Granville Manche Entrée gratuite pour tous à l’occasion de la Nuit des Musées. Entrée gratuite pour tous à l’occasion de la Nuit des Musées. musee.anacreon@ville-granville.fr +33 2 33 51 02 94 https://www.ville-granville.fr/a-voir-a-faire-a-granville/vie-culturelle-et-artistique/musee-dart-moderne-richard-anacreon/ Entrée gratuite pour tous à l’occasion de la Nuit des Musées. Entrée gratuite pour tous à l’occasion de la Nuit des Musées.

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Granville Adresse Place de l'Isthme Musée d'art moderne Richard Anacréon Ville Granville lieuville 48.83854#-1.60056