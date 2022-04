Nuit des Musées : FRAC Alsace Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Nuit des Musées : FRAC Alsace Sélestat, 14 mai 2022, Sélestat. Nuit des Musées : FRAC Alsace Sélestat

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 22:00:00

Visites guidées toutes les heures à partir de 18h. 18h30 : activation des performances "Pot-pourri" et "Présence. Acte VI. Scène 2" de l'artiste Mehryl Levisse. En continu : "La parole aux artistes". Promenade artistique au sein du FRAC Alsace : découvrez les œuvres de la collection à travers des entretiens vidéo d'artistes. Nuit des Musées avec visites guidées, performances d'artistes et promenade artistique +33 3 88 58 87 55

