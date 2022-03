Nuit des musées Épineuil-le-Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel Catégories d’évènement: Cher

Épineuil-le-Fleuriel

Nuit des musées Épineuil-le-Fleuriel, 15 avril 2022, Épineuil-le-Fleuriel. Nuit des musées Épineuil-le-Fleuriel

2022-04-15 18:00:00 – 2022-04-15 20:00:00

Épineuil-le-Fleuriel Cher Épineuil-le-Fleuriel Comme chaque année, la nuit européenne des musées est organisée par le Ministère de la Culture. Le temps d’une soirée, le public est invité à découvrir gratuitement, les richesses de la Maison Ecole du Grand Meaulnes. Comme chaque année, la nuit européenne des musées est organisée par le Ministère de la Culture. Le temps d’une soirée, le public est invité à découvrir gratuitement, les richesses de la Maison Ecole du Grand Meaulnes. +33 2 48 63 04 82 Comme chaque année, la nuit européenne des musées est organisée par le Ministère de la Culture. Le temps d’une soirée, le public est invité à découvrir gratuitement, les richesses de la Maison Ecole du Grand Meaulnes. megm

Épineuil-le-Fleuriel

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Épineuil-le-Fleuriel Autres Lieu Épineuil-le-Fleuriel Adresse Ville Épineuil-le-Fleuriel lieuville Épineuil-le-Fleuriel Departement Cher

Épineuil-le-Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epineuil-le-fleuriel/

Nuit des musées Épineuil-le-Fleuriel 2022-04-15 was last modified: by Nuit des musées Épineuil-le-Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel 15 avril 2022 cher Épineuil-le-Fleuriel

Épineuil-le-Fleuriel Cher