Nuit des musées Nuit des musées en Pays de Fayence Nuit des musées dans le Pays de Fayence Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre et gratuite.

Tous nos musées seront exceptionellement ouvert de 18h à 20h.

Présence de parkings à proximité

https://www.paysdefayence.com/le-pays-de-fayence/ https://www.facebook.com/pays.fayence

Presence of car parks nearby Free and free admission. Saturday 14 May, 18:00

Exceptional opening of our 4 museums in the Pays de Fayence

Todos nuestros museos estarán excepcionalmente abiertos de 18h a 20h.

Entrada libre y gratuita. Sábado 14 mayo, 18:00

Pays de Fayence 83440 Fayence Provence-Alpes-Côte d’Azur