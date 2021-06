Doulcon Doulcon Doulcon, Meuse NUIT DES MUSÉES Doulcon Doulcon Catégories d’évènement: Doulcon

NUIT DES MUSÉES Doulcon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Doulcon. NUIT DES MUSÉES 2021-07-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-03 21:00:00 21:00:00 Centre Culturel Ipoustéguy 3 bis place de la Gare

Doulcon Meuse Doulcon La Nuit des musées, initialement prévue le samedi 15 mai a été repoussée au samedi 3 juillet 2021 à cause de la situation sanitaire. > Le Centre Culturel Ipoustéguy propose à cette occasion une visite guidée sur le thème « Les secrets de fabrication d’une sculpture » (départ à 18h, 19h et 20h, durée 45 minutes).

> A l’aide des outils d’Ipoustéguy, de moulages, de photographies et de films, découvrez comment le sculpteur réalisait ses sculptures.

> Pour les enfants, la visite se termine avec la réalisation d’une sculpture en plâtre.

> Entrée gratuite (sur inscription pour l’atelier enfant) galerie.ipousteguy@gmail.com +33 3 29 80 82 27 http://www.centreculturelipousteguy.fr/ Codecom Stenay – Val Dunois dernière mise à jour : 2021-06-28 par

