[Nuit des Musées] Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Nuit des Musées] Dieppe, 14 mai 2022, Dieppe. [Nuit des Musées] Dieppe

2022-05-14 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-14 23:00:00 23:00:00

Dieppe Seine-Maritime Dieppe L’ESTRAN Cité de la Mer organise deux visites guidées gratuites de l’écomusée dans l’obscurité à l’occasion de cette édition 2022 de la Nuit des Musées !

Vous pourrez ainsi découvrir les expositions éclairées différemment et voir le comportement de la faune de nos aquariums la nuit. L’ESTRAN Cité de la Mer organise deux visites guidées gratuites de l’écomusée dans l’obscurité à l’occasion de cette édition 2022 de la Nuit des Musées !

Vous pourrez ainsi découvrir les expositions éclairées différemment et voir le comportement de… +33 2 35 06 93 20 L’ESTRAN Cité de la Mer organise deux visites guidées gratuites de l’écomusée dans l’obscurité à l’occasion de cette édition 2022 de la Nuit des Musées !

Vous pourrez ainsi découvrir les expositions éclairées différemment et voir le comportement de la faune de nos aquariums la nuit. Dieppe

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Nuit des Musées] Dieppe 2022-05-14 was last modified: by [Nuit des Musées] Dieppe Dieppe 14 mai 2022 dieppe seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime