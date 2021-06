Descartes Descartes Descartes, Indre-et-Loire Nuit des Musées Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

A l'occasion de la Nuit des Musées 2021, les visiteurs pourront voir en intérieur une vidéo diffusée en continu : la Compagnie Prométhéâtre faisant une lecture des « Lettres sur l'amour » de René Descartes à son ami Chanut. Présentation Denis Kambouchner, professeur émérite de l'Université Paris Sorbonne. A la Maison Musée René Descartes.

